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Москвич
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«Москвич 3»: ржавеет или нет? Вся правда об оцинковке столичного кроссовера
2
5
1 июля
Тесты
Разбор
Экспертный тест «Москвича М90»: плюсы и минусы семейного кроссовера, за который совсем не стыдно
4
7
22 июня
Тесты
Прогресс или стагнация? Как выглядит «Москвич M70» на фоне успешного Geely Atlas
8
13
5 июня
Тесты
Toyota Camry против всех: кто победит в чемпионате бизнес-класса
10
23
4 июня
Тесты
Экспертный тест «Москвич М70»: все плюсы и минусы кроссовера новой линейки
10
16
25 мая
Тесты
Топ-6 машин российских марок: рейтинг на основе экспертных тестов
13
33
17 марта
Тесты
Подборки
Ренессанс 2.0: первый тест сразу двух Москвичей новой линейки
12
11
6 марта
Тесты
«Британцы»?! Первый тест кроссоверов Москвич М70 и М90
4
4
6 марта
Тесты
Видео
Ищем лучший народный автомобиль: большой тест 8 недорогих моделей
2
5 декабря 2025
Тесты
Видео
Лучший из дешёвых: Lada Iskra против семи «бюджетников» — экспертный супертест
35
39
5 декабря 2025
Тесты
Первый тест Москвича 8: большого кроссовера со своеобразной миссией
9
21
15 августа 2025
Тесты
«Москвич 6» против Bestune B70: какой из крупных лифтбеков лучше?
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6
3
21 апреля 2025
Тесты
1
2
Журнал Авто.ру
Тесты
Москвич
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