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Тесты про Москвич
6
4,9
11 отзывов
4 новых
40 с пробегом
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Toyota Camry против всех: кто победит в чемпионате бизнес-класса
10
23
4 июня
Тесты
Топ-6 машин российских марок: рейтинг на основе экспертных тестов
13
33
17 марта
Тесты
Подборки
«Москвич 6» против Bestune B70: какой из крупных лифтбеков лучше?
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Финуслуги
6
3
21 апреля 2025
Тесты
Подробный тест и обзор «Москвича 6»: плюсы и минусы крупного лифтбека российской сборки
10
7
24 марта 2025
Тесты
Первый тест лифтбека «Москвич 6», который тоже попытается заменить Октавию
16
20 ноября 2023
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Москвич
6
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