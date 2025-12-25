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«Москвич 3»: ржавеет или нет? Вся правда об оцинковке столичного кроссовера
2
5
1 июля
Тесты
Разбор
Ищем лучший народный автомобиль: большой тест 8 недорогих моделей
2
5 декабря 2025
Тесты
Видео
Лучший из дешёвых: Lada Iskra против семи «бюджетников» — экспертный супертест
35
39
5 декабря 2025
Тесты
DFSK 500 против «Москвича 3»: сравнительный тест кроссоверов, которые пытаются стать народными
8
14
23 января 2025
Тесты
Лучший из 9: экспертный супертест городских кроссоверов
7
51
14 декабря 2023
Тесты
Обзор «Москвич 3»: все плюсы и минусы неожиданного, но важного кроссовера. Подробный тест
9
41
8 июня 2023
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Москвич
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