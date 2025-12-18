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Новости про Москвич
3
4,3
47 отзывов
604 новых
301 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
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В продажу поступил Москвич 3 с обновлённым салоном
3
4
17 мая
Новости
Москвич 3 получил новую самую доступную комплектацию
4
6
5 мая
Новости
У Москвича 3 появится новая четырёхместная версия для инвалидов-колясочников
2
14 апреля
Новости
Москвич 3 подорожал второй раз за три недели
2
4 апреля
Новости
Начальная цена кроссовера Москвич 3 перевалила за 2 миллиона рублей
4
17 марта
Новости
Стало известно, как изменился Москвич 3 с момента запуска в России
1
6 марта
Новости
Москвич 3 к новому модельному году лишился экокожи и получил псевдодиффузор
4
28 февраля
Новости
В России подорожал кроссовер Москвич 3
1
1
10 февраля
Новости
«Москвич» ответил на слухи о прекращении выпуска трёх моделей
5
3
29 января
Новости
Эксперты назвали три самых динамичных бюджетника на российском авторынке
1
8 декабря 2025
Новости
Эксперты назвали 3 дешёвых автомобиля в России с лучшими тормозами
1
2
6 декабря 2025
Новости
Кроссоверы Москвич 3 подорожали на 49–62 тысячи рублей
3
2
3 октября 2025
Новости
1
2
3
4
Журнал Авто.ру
Новости
Москвич
3
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