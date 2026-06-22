Оценка авто
Отчёты
Кредиты
Страховки
Отзывы
Каталог
Гараж
Бортжурнал
Лизинг
Легковые
С пробегом
Новые
Новинки автопрома
Дилеры
Видео
Мото
Мотоциклы
Скутеры
Мотовездеходы
Снегоходы
Коммерческие
Лёгкие коммерческие
Грузовики
Седельные тягачи
Автобусы
Прицепы и полуприцепы
Сельскохозяйственная
Строительная и дорожная
Погрузчики
Автокраны
Экскаваторы
Бульдозеры
Коммунальная
Партнёрам
Для Бизнеса
Разместить рекламу
Сотрудничество с Отчётами
Журнал
Новости
Тесты
Видео
Разбор
Игры
Подборки
Учебник
Про бизнес
Разное
Договор купли-продажи
Помощь
Стань частью команды
О проекте
Аналитика Авто.ру
Авто.ру
Поиск по объявлениям
Авто.ру AI
Избранное
Поиски
Сравнения
Сообщения
Я продаю
Войти
Разместить объявление
Легковые
Авто на заказ
Коммерческие
Электро
Мото
Отчёты
Кредиты
Оценка авто
Страховки
Гараж
Журнал
Для Бизнеса
Журнал
Марка, модель
Новости
Тесты
Видео
Разбор
Игры
Подборки
Учебник
Про бизнес
Путешествия
Поиск по журналу
Новости про
Москвич
4,0
302 отзыва
916 новых
817 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
Обсуждения
Все модели
3
3е
6
М70
2141
M90
412
2140
5
8
410
Иван Калита
400
401
408
Показать все
Все материалы
Новости
Подборки
Тесты
Вторичка
Разбор
Видео
История
Про бизнес
Техника
В России почти на треть выросли продажи отечественных автомобилей
1
22 июня
Новости
Про бизнес
Завод «Москвич» выпустит гибридную модель в 2027 году
4
10 июня
Новости
Российская марка UMO представила вторую модель: это большой гибрид
4
10
8 июня
Новости
Самодельный кабриолет на базе старого Москвича-401 продают на Авто.ру
4
2
4 июня
Новости
«Москвич-412» простоял без движения почти 30 лет и сейчас продаётся
1
1
20 мая
Новости
В продажу поступил Москвич 3 с обновлённым салоном
3
4
17 мая
Новости
Москвич 3 получил новую самую доступную комплектацию
4
6
5 мая
Новости
Аналог флагманского Москвича оказался в Казахстане мощнее и дешевле
5
4
23 апреля
Новости
У Москвича 3 появится новая четырёхместная версия для инвалидов-колясочников
2
14 апреля
Новости
Старый Москвич оценили в 1,5 миллиона: это 412 без пробега
3
1
9 апреля
Новости
35-летний Москвич-2141 почти без пробега продают дешевле новой Гранты
5
8
9 апреля
Новости
Москвич 3 подорожал второй раз за три недели
2
4 апреля
Новости
1
2
3
4
5
6
…
21
Журнал Авто.ру
Новости
Москвич
Подождите
Объявления загружаются