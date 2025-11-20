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Новости про Москвич
2141
3,8
97 отзывов
123 с пробегом
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История
35-летний Москвич-2141 почти без пробега продают дешевле новой Гранты
5
8
9 апреля
Новости
В продаже появился необычный Москвич-2141: он ездил всего 182 километра в год
1
20 ноября 2025
Новости
В продаже появился новый Москвич-2141, выпущенный 26 лет назад
12
43
13 октября 2025
Новости
Найден считавшийся утраченным уникальный пикап «Тачанка»
19
56
14 августа 2025
Новости
Новый «Москвич-2141» простоял в гараже 33 года и теперь продаётся
1
2
1 ноября 2023
Новости
Кусок панели «Москвича», в котором разбился Виктор Цой, уйдёт с молотка
28 сентября 2023
Новости
В Москве продают редчайший «Москвич»-пикап с двухрядной кабиной
26
18 декабря 2020
Новости
«Капсулу времени» от АЗЛК продают всего за 150 тысяч рублей
2
16
30 октября 2020
Новости
Журнал Авто.ру
Новости
Москвич
2141
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