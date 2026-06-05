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Прогресс или стагнация? Как выглядит «Москвич M70» на фоне успешного Geely Atlas
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Экспертный тест «Москвич М70»: все плюсы и минусы кроссовера новой линейки
10
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25 мая
Тесты
Ренессанс 2.0: первый тест сразу двух Москвичей новой линейки
12
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6 марта
Тесты
«Британцы»?! Первый тест кроссоверов Москвич М70 и М90
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