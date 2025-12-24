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Тесты про
Hongqi
4,5
24 отзыва
2 506 новых
369 с пробегом
Технические характеристики
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Вторичка
Он хочет быть вместо Audi! Получится ли? Тест обновлённого Hongqi HS5
4
11
20 февраля
Тесты
Видео
Подробный тест Hongqi H6: все плюсы и минусы единственного в России премиум-лифтбека
4
5
24 декабря 2025
Тесты
Hongqi H6 против Mazda EZ-6: сравнительный тест неформатных бизнес-моделей с претензией
5
14
18 декабря 2025
Тесты
Германизация: три факта об обновлённом Hongqi HS5
9
9
21 ноября 2025
Тесты
Топ-5 седанов 2025 года: рейтинг на основе тестов Авто.ру
10
15
5 ноября 2025
Тесты
Подборки
Первый тест Hongqi HS7 — семейного кроссовера с серьёзными амбициями
5
2
10 октября 2025
Тесты
Подробный тест Hongqi H5: плюсы и минусы седана, которому почти не с кем конкурировать
7
6 октября 2025
Тесты
Первый тест Hongqi H6: самое важное о бизнес-классе, готовом возить мебель
5
4 июля 2025
Тесты
Кто уедет дальше: выясняем реальный запас хода семи популярных электрокаров
81
82
3 апреля 2025
Тесты
Первый тест Hongqi HQ9: бизнес-шаттла с «водопадом» и столиками
8
5
10 марта 2025
Тесты
Первый тест Hongqi HS3: редкого премиум-кроссовера, который продают официально
4
18
27 августа 2024
Тесты
Самый маленький и дешёвый Hongqi: изучаем компактный кроссовер HS3
2
28 июня 2024
Тесты
1
2
Журнал Авто.ру
Тесты
Hongqi
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