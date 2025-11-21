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Тесты про Hongqi
HS5
4,6
10 отзывов
566 новых
72 с пробегом
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Видео
Он хочет быть вместо Audi! Получится ли? Тест обновлённого Hongqi HS5
4
11
20 февраля
Тесты
Видео
Германизация: три факта об обновлённом Hongqi HS5
9
9
21 ноября 2025
Тесты
Exeed RX против Hongqi HS5: ищем разницу в китайском премиуме за 5 миллионов
14
18 декабря 2023
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Hongqi
HS5
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