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Подборки про
Hongqi
4,5
24 отзыва
2 348 новых
391 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
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Вторичка
Продали «китайца»: честные истории тех, кто отказался от Hongqi HS5
2
Вчера
Подборки
В продаже: европейские люкс-седаны взамен Hongqi Guoya за 30 миллионов
4
4
2 июня
Подборки
Вторичка
Пекин-2026: серийные и не очень, но точно интересные внедорожники выставки
2
28 апреля
Подборки
Пекин-2026: ещё несколько новинок, которые могут приехать в Россию
4
3
27 апреля
Подборки
Пекин-2026: главные новинки для России
4
9
26 апреля
Подборки
Ломают стереотипы: топ-5 больших и надёжных китайских кроссоверов за 3 000 000 рублей
4
2
13 января
Подборки
От Искры до «китайского УАЗа»: главные российские премьеры 2025 года
2
2
5 января
Подборки
Новинки осени: какие «китайцы» официально пришли в Россию
6
1
19 ноября 2025
Подборки
Топ-5 седанов 2025 года: рейтинг на основе тестов Авто.ру
10
15
5 ноября 2025
Подборки
Тесты
Разрушители легенд: топ-6 надёжных кроссоверов из Китая
20
31
25 августа 2025
Подборки
В продаже! Представительские седаны из Китая, которые шокируют ценой
5
15
22 апреля 2025
Подборки
Вторичка
Машины, которые появятся в России до конца 2022 года
31 октября 2022
Подборки
1
2
Журнал Авто.ру
Подборки
Hongqi
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