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Новости про
Hongqi
4,5
24 отзыва
2 262 новых
363 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
Обсуждения
Все модели
H9
HQ9
HS7
H5
L1
HS3
HS5
E-HS9
H6
L5
HS6
E-HS7
E-QM5
EH7
H7
LS7
Tiangong 06
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Вторичка
Внедорожник Hongqi, который может появиться в России, получил название
1
1
8 июня
Новости
Hongqi всё ещё хочет организовать собственную сборку в России
4
1
5 июня
Новости
Представительский седан нового бренда Senat впервые показали на ПМЭФ
8
32
4 июня
Новости
Объявлена стоимость конкурента Aurus Senat от Hongqi для России
6
4
28 мая
Новости
Hongqi H5 с новым интерьером вышел на рынок Китая с огромными скидками
1
21 мая
Новости
Hongqi H5 получил новый салон в Китае
3
18 мая
Новости
Раскрыты моторы, с которыми Hongqi предложит в России конкурента Aurus Senat
4
15 мая
Новости
Названа дата российского дебюта конкурента Aurus Senat от Hongqi
3
13 мая
Новости
Премиальные «китайцы» Hongqi встанут на конвейер Stellantis в Европе
2
29 апреля
Новости
Марка Hongqi показала новый кроссовер для 80 рынков
28 апреля
Новости
Hongqi хочет продавать в России новейший внедорожник, показанный в Пекине
3
3
27 апреля
Новости
Рамный внедорожник Hongqi стал серийным: это гибрид с четырьмя электромоторами
2
1
24 апреля
Новости
1
2
3
4
5
6
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Журнал Авто.ру
Новости
Hongqi
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