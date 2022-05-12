Дорожных камер стало меньше, что в российских машинах российского и BMW, которую пытаются выдать за «капсулу времени». Главное за день

За нарушения предыдущего собственника автомобиля иногда приходится расплачиваться собственнику нынешнему — машину могут арестовать, и пользоваться ей будет невозможно. С такой ситуацией столкнулся наш читатель. Почему так произошло и что с этим делать? Отвечает юрист!

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Мы часто рассказываем о «капсулах времени» — старых автомобилях, сохранившихся в отличном состоянии благодаря аномально маленьким пробегам. Но бывает, что некоторые экземпляры после проверки оказываются машинами совсем другой категории. И они становятся героями рубрики «Не бит, не крашен». Рассказываем про «трёшку» BMW, которую недобросовестный продавец выдаёт за «капсулу».

