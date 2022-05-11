Антирекорд по продажам машин в РФ, что изменится в жизни водителей летом и новейший Range Rover Sport. Главное за день

Добрый вечер! Компания Land Rover представила Range Rover Sport нового поколения. Внедорожник получил полноуправляемое шасси, восемь силовых установок на выбор и очень крутую электронику для бездорожья. С нетерпением ждём личного знакомства с новинкой, а пока переходим к другим новостям и статьям Журнала Авто.ру за последние 24 часа.
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В России поставлен антирекорд по продажам новых машин
В апреле продажи новых автомобилей в России рухнули на 78,5%. Это новый антирекорд по итогам одного месяца за последние 15 лет. Апрель стал также десятым подряд месяцем, в котором зафиксировано падение сбыта, а всего с начала года в России было продано на 43% меньше машин, чем за этот же период 2021 года.
Что изменится в жизни водителей уже летом
В ближайшем будущем автомобилистов ждёт очередная порция нововведений. Изменения, кажется, коснутся буквально каждого, а одним из самых интересных событий стала публикация нового законопроекта о порядке общения инспекторов ГИБДД с водителями. Рассказываем обо всём в подробностях.
Немного важных новостей
- Коммерческий электромобиль на базе Lada Granta: первые фото и характеристики.
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Российские власти готовят новый регламент, регулирующий места установки комплексов видеофиксации и технические требования к их обслуживанию. Камеры, не соответствующие новым требованиям, будут отключать. Однако эксперты не уверены в целесообразности предложений и настаивают на доработке законопроекта. Объясняем, к чему готовиться российским водителям. И значит ли это, что теперь будет меньше штрафов.
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Кажется, в мире не так много водителей, которые добровольно согласились бы пересесть с четырёхколёсного автомобиля на трёхколёсный. Да и визуально такой транспорт вроде бы не может выглядеть здорово. Но что, если мы покажем вам редкие машины с тремя колёсами, которые способны вызвать интерес и даже разжечь драйверскую искорку? Такие нетривиальные модели мы нашли на Авто.ру.
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Наша очередная задачка на знание ПДД — типично городская, но, конечно же, непростая. Сможете решить её?
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