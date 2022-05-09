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Что получится, если гонщики Формулы-1 решат погоняться на воде. Фотопост

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Александр Мирошкин

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В минувший уикенд прошёл первый в истории Формулы-1 Гран-при Майами. Этап на полустационарной трассе, построенной вокруг домашнего стадиона команды Miami Dolphins, сопровождался приездом звёздных гостей (в паддоке побывали, например, Майкл Джордан, Дэвид Бекхэм и Джордж Лукас) и неожиданными мероприятиями. Например, гонкам по воде!

За штурвалы специальных багги, которые созданы для гонок в стоячей воде, посадили действующего чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена и пилота команды Scuderia AlphaTauri Юки Тсуноду. Оба ездили на такой технике впервые и оба, естественно, остались довольны.

Водный багги представляет собой гибрид автомобиля и лодки. В движение эти громадины приводятся при помощи 64-дюймовых колёс. А их крутит 900-сильный двигатель V8, состыкованный с двухступенчатой трансмиссией.

Победителем заезда стал Юки Тсунода. Зато в основной гонке Ферстаппен выиграл Гран-при Формулы-1 и ещё ближе приблизился к лидеру личного зачёта чемпионата — Шарлю Леклеру.

Фотографии Red Bull Content Pool

Хотели бы прокатиться на такой штуке?

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