Что получится, если гонщики Формулы-1 решат погоняться на воде. Фотопост

За штурвалы специальных багги, которые созданы для гонок в стоячей воде, посадили действующего чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена и пилота команды Scuderia AlphaTauri Юки Тсуноду. Оба ездили на такой технике впервые и оба, естественно, остались довольны.