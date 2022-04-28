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Японцы, променявшие дрифт и JDM на грязь и старых «американцев». Фотопост

Японская гонка хот-родов, которой позавидовали бы и в Калифорнии
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Поначалу может показаться, что все эти снимки сделаны где-нибудь в американском Техасе, во время ярмарочной гонки. На самом деле все эти хот-роды обитают не в США. А в Японии!

Тоби Тайер из Speedhunters побывал на любительской гонке, которая прошла неподалёку от Токио. Мероприятие организовала местная профильная мастерская Side Motors. И такое, чисто американское развлечение в богатой японской автокультуре вообще не должно вас удивлять.

Незадолго до зарождения где-то в Калифорнии самого понятия хот-роддинга американские автопроизводители фактически захватили рынок Японии. Компания Ford начала выпускать свои машины в Йокогаме в 1925 году. В 1927-м на острова пришёл General Motors, позже подключился и Chrysler.

В период с 1925 по 1936 год в Японии было выпущено около 210 тысяч автомобилей американских брендов против 12 тысяч машин локальных марок. Поэтому неудивительно, что уже в начале 1930-х японцы вовсю дорабатывали американскую технику и гонялись на ней. И даже сам Соичиро Хонда в 1936 году — ещё до основания собственной компании — принял участие в первой официальной гонке Японии на модифицированном Ford! Правда, он попал в аварию и не финишировал.

Мероприятие проходит на кроссовой трассе в пригороде японской столицы. И если вам кажется, что это просто очередная сходка сумасшедших, которым только и дай пожечь бензин и покрышки, то вы заблуждаетесь: у японских гонок хот-родов есть чёткое расписание, точки с питанием, в том числе для гостей гонки, и даже паддок! Да, совсем не такой гламурный, как в Формуле-1, но настоящим энтузиастам, коих тут набралось примерно два десятка, достаточно и этого. Главное — атмосфера!

Фотографии: Toby Thyer (Speedhunters.com)

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#Фотопост
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