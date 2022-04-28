Японцы, променявшие дрифт и JDM на грязь и старых «американцев». Фотопост

Поначалу может показаться, что все эти снимки сделаны где-нибудь в американском Техасе, во время ярмарочной гонки. На самом деле все эти хот-роды обитают не в США. А в Японии!

Тоби Тайер из Speedhunters побывал на любительской гонке, которая прошла неподалёку от Токио. Мероприятие организовала местная профильная мастерская Side Motors. И такое, чисто американское развлечение в богатой японской автокультуре вообще не должно вас удивлять.