В России поставлен антирекорд по продажам новых автомобилей за 15 лет
Дмитрий СавостьянчикКомменты
По данным Ассоциации Европейского бизнеса (АЕБ), в апреле-2022 продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей сократились на 78,5%, до 32 706 машин. Это новый антирекорд по итогам одного месяца за последние 15 лет. Предыдущий был установлен в марте, когда продавцы отчитались о 55 тысячах автомобилей.
По итогам января–апреля в России реализованы 293 846 машин — на 43% меньше, чем за этот же период 2021 года. Апрель стал десятым подряд месяцем, в котором зафиксировано падение продаж.
Про бренды
Немного лучше сейчас дела у производителей, которые продолжают (или максимально долго продолжали) выпускать автомобили. Lada, Hyundai и Kia просели в пределах 80%. Продажи ГАЗ и УАЗ благодаря коммерческим моделям упали меньше — на 61 и 36% соответственно. Неплохой в текущих реалиях результат зафиксирован также за Mitsubishi (минус 58%), который во многом получился благодаря эффекту низкой базы.
Серьёзными падениями среди наиболее продаваемых машин отметились бренды концерна Volkswagen Group (Volkswagen — минус 91%, Skoda — минус 89%, Audi — минус 86%), а также Toyota и Lexus (минус 91 и 97% соответственно). Сильно пострадали и такие премиум-бренды, как Volvo (минус 92%), Land Rover (минус 93%) и Jaguar (минус 78%) на фоне очень слабых продаж в апреле-2021, а Cadillac и вовсе ушёл с местного рынка.
Существенно просели и «китайцы», спрос на которые сильно рос на протяжении последнего времени. В плюсе удалось остаться только Exeed: двукратный рост на фоне низких продаж в начале 2021 года. Лидеры рынка — Chery, Geely, Haval — просели на 73–86%. Чуть лучше дела у Changan — минус 41%.
Про модели
Звание лидера рынка (пока что только по итогам месяца) вернулось к Lada Granta (минус 81,5%), а топ-3 апреля заняли тольяттинские модели. Серебро — у Vesta (минус 82,3%), третье место — семейство Niva (минус 63,7%). Корейские модели-лидеры остались в топ-5: Hyundai Solaris (минус 65,1%) оказался чуть впереди Kia Rio (минус 76,3%).
Единственной моделью, чьи продажи выросли — причем сразу в 9 раз, — оказался Hyundai Tucson. Скачок не является показателем ажиотажного спроса. В начале прошлого года сменилось поколение кроссовера и дилеры распродавали машины старой модели. Соответственно, рекордно низкая статистика за апрель-2021 объяснялась физически малым количеством автомобилей. Меньше других сократились продажи Kia Ceed и Cerato, которые крайне редко попадают в топ-25 (минус 44% и минус 51,2% соответственно).
Сильнее других в апреле провалился Toyota RAV4: минус 90,7%. Чуть меньше, на 87–89%, упали продажи Kia Sportage, Renault Sandero, Volkswagen Polo.
По результатам с января по апрель лидером рынка остаётся Kia Rio (минус 41%), хотя Lada Vesta (минус 47,9%) отстаёт от конкурента всего на 400 машин. Тройку замыкает Lada Granta (минус 59,8%).
Среди лидеров чуть лучше себя чувствуют Hyundai Solaris (минус 22,4%) и Renault Duster (минус 17,1% — самое лёгкое падение). В обоих случаях позитивно отразился эффект низкой базы. Худшая динамика в топ-25 января–апреля зафиксирована за Kia Sportage (минус 66,9%). Сильно просели Lada Xray и Renault Sandero (минус 61%).
Спрос на популярные коммерческие модели сократился на 69,7%, до 4,5 тысячи машин. В плюс получилось выйти Isuzu Elf (NMR 85) — их продано на 12,1% больше, чем год назад. Худшая динамика — у грузовой Lada Granta: минус 91,6%.
По итогам четырёх месяцев самые популярные модели LCV просели на 31,9%, до 23,8 тысячи единиц. ГАЗ Соболь удалось прирасти на 6,4%. На 72,5% сократились продажи фургонов и пикапов Lada Granta — антирекорд в рейтинге.
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