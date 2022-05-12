Автомобиль попал под арест из-за предыдущего собственника: что делать? Отвечает юрист

Причины наложения ареста вам, как новому собственнику, объяснить обязаны — в ГИБДД или службе судебных приставов, в зависимости от того, кто ввёл ограничения. Обязаны даже в том случае, если вы ещё не успели перерегистрировать автомобиль на себя, но имеете на руках договор купли-продажи. А вот сам факт перехода права собственности не избавит вас от возможных проблем.



Для начала стоит узнать, когда именно был наложен арест. Если это случилось после покупки автомобиля, то арест легко можно оспорить в суде, так как транспортное средство уже не принадлежит бывшему собственнику и поэтому на него не может быть обращено взыскание.

Если же машину продали с действующим обременением, то придётся разбираться. Как правило, во всех стандартных формах договора купли-продажи присутствует формулировка о том, что собственник гарантирует отсутствие обременения, ареста и притязаний третьих лиц на автомобиль. Следовательно, нарушение данного условия ведёт к признанию договора недействительным — правда, придётся обращаться в суд.

Есть и другой вариант. Если обременение наложено из-за неоплаченных прежним владельцем штрафов, а машина нужна прямо сейчас, можно самому оплатить их, сняв арест, — и после этого сразу обратиться в суд с иском о взыскании убытков с предыдущего собственника. Однако никаких гарантий, что деньги получится вернуть, нет.

Поэтому машину перед покупкой нужно проверять максимально тщательно по всем базам данных — в том числе и на отсутствие таких обременений. Сделать это можно, например, с помощью сервиса ПроАвто.