BMW 3 серии, который выдают за «капсулу времени»: о чём не рассказывает продавец

Впрочем, в столкновениях «трёшка» и правда не участвовала. На фотографиях из объявления хорошо видна причина и большой страховой выплаты, и последующей продажи машины: она горела. Огонь повредил всё то, что описано в отчёте эксперта — левые двери, капот и, конечно, детали и узлы под ним. А ещё хорошо видно, что в то время BMW действительно был коричневым.

Тогда же собственник прекратил регистрацию автомобиля — и он на долгие годы «пропал с радаров». Кстати, в том объявлении было написано, что его пробег 8000 км, а в данных страховой компании и вовсе фигурируют 18 тыс. км. Впрочем, это может быть и ошибкой, допущенной при заполнении документов.