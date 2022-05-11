BMW 3 серии, который выдают за «капсулу времени»: о чём не рассказывает продавец

В Журнале мы часто рассказываем о так называемых «капсулах времени» — старых автомобилях, сохранившихся в отличном состоянии благодаря аномально маленьким пробегам. Вот, например, недавняя подборка таких машин, продающихся на Авто.ру. Но сначала мы стараемся проверить историю каждой из них. И по результатам проверки некоторые экземпляры можно переводить уже в другую категорию — героев рубрики «Не бит, не крашен».
Вот как раз такой автомобиль — BMW 3 серии, выпущенный в 2015 году. Это одна из самых надёжных и практичных версий немецкого седана, с рестайлинговым 2‑литровым турбодизелем и полным приводом. Но главное, несмотря на возраст в 7 лет, его заявленный пробег всего 2900 км!
На фотографиях этот BMW и правда выглядит новым. Дефектов на кузове не наблюдается, хром блестит, в салоне ни потёртостей, ни других следов эксплуатации.
Комментарий продавца
САЛОНЫ и ДИЛЛЕРЫ ПРОХОДИМ МИМО!!! Немецкая сборка,комплектация Luxury,по кузову вся в заводском окрасе,состояние нового автомобиля!Пробег оригинальный 10000000000%,в живую сами всё поймёте,днище как с конвейера !
Понятно, что и продавец обещает состояние нового автомобиля. А ещё — 100-процентно реальный пробег, немецкую сборку и заводской окрас. Непонятно только, почему он пытается продать BMW c такими данными всего за 2 550 000 рублей — то есть по цене «трёшек» с более серьёзными цифрами на одометрах? И почему ему не удаётся это сделать уже два с лишним месяца?
Задавшись этими вопросами, мы воспользовались сервисом ПроАвто и получили отчёт по седану. Для начала, в нём значится, что по ПТС эта «трёшка» должна быть коричневого цвета. Хотя на фотографиях, согласитесь, автомобиль выглядит радикально-чёрным.
Информация о регистрационных действиях тоже странная. Первым собственником машины было юрлицо — продавец оставил комментарий, что им был дилер, продававший автомобиль. Забегая вперёд: это подтверждается и другими данными отчёта — например, объявлением о продаже с дилерскими наклейками на автомобиле. А второй владелец пользовался BMW всего 3 месяца — и уже пять с лишним лет, с осени 2016 года, седан вообще не имеет регистрации в ГИБДД!
При этом в аварии, согласно данным ГИБДД, BMW не попадал и на аукционе битых машин не продавался. Есть надежда, что за свои 7 лет и короткий пробег он действительно обошёлся без ДТП.
А вот данные от страховых компаний оптимизма совсем не внушают. В том самом 2016 году делался расчёт ремонта на 1 400 000 рублей. Но в итоге выплата по страховке оказалась ещё больше — почти 2 млн рублей! Вот вам и «капсула времени»…
В длинном списке деталей и работ, составленном экспертом страховой, на замену значатся обе левые двери со всей фурнитурой, включая стёкла, уплотнители, накладки на стойки, крышу и порог, зеркало заднего вида. Есть там также левое крыло, капот, фара, лобовое стекло. Наконец, многие позиции в перечне относятся к силовому агрегату — генератор, впускной трубопровод, насос высокого давления, комплект проводки и даже подрамник двигателя! Что же такого случилось с машиной? А может, это просто была очередная попытка мошенничества со страховкой?
Увы, BMW всё-таки пострадал на самом деле. Об этом свидетельствует объявление из архивов Авто.ру, поданное через пару месяцев после страховой оценки машины. Седан предлагали всего за 999 000 рублей и в состоянии «Битый».
Впрочем, в столкновениях «трёшка» и правда не участвовала. На фотографиях из объявления хорошо видна причина и большой страховой выплаты, и последующей продажи машины: она горела. Огонь повредил всё то, что описано в отчёте эксперта — левые двери, капот и, конечно, детали и узлы под ним. А ещё хорошо видно, что в то время BMW действительно был коричневым.
Тогда же собственник прекратил регистрацию автомобиля — и он на долгие годы «пропал с радаров». Кстати, в том объявлении было написано, что его пробег 8000 км, а в данных страховой компании и вовсе фигурируют 18 тыс. км. Впрочем, это может быть и ошибкой, допущенной при заполнении документов.
И вот теперь немецкий седан, видимо, полностью перекрашенный, снова продают — под видом «капсулы времени». Нынешний владелец пытается убедить в этом покупателей, приглашая на осмотр. Мол, «вживую сами всё поймёте, днище как с конвейера». Что вполне возможно: огонь имеет свойство распространяться вверх. Но кажется, большинство потенциальных покупателей сначала смотрят не на днище, а в отчёт ПроАвто — и быстро теряют желание приобретать «погорельца». Тем более, что узнать таким образом реальную историю машины даже проще, чем съездить на осмотр: надо лишь запросить у продавца её VIN и ввести его в специальную форму, которая есть в разделе «Отчёты» и даже прямо под этой статьёй.
Покажет скрученный пробег, ДТП, предыдущие размещения на Авто.ру, залоги и другое.
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