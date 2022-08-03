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Опубликован трейлер сериала Cars on the Road — продолжения знаменитой франшизы «Тачки»

«Богатые» антикризисные Гранты, снижение стоимости машин и особенности обслуживания «китайцев». Главное за день

НовостиРедакция Авто.руКомменты

Добрый вечер! АвтоВАЗ объявил о старте продаж антикризисной Lada Granta в трёх новых вариантах исполнения. Отличаются такие Гранты нюансами оформления и более богатыми комплектациями с аудиосистемой или даже мультимедийным комплексом, камерой заднего вида, обогревом лобового стекла и прочими полезными «допами». Пока вы прицениваетесь, переходим к другим новостям и статьям Журнала Авто.ру за последние 24 часа.

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АвтоВАЗ предложил работникам уволиться за 7 зарплат

Руководство АвтоВАЗа официально оповестило о комплексе «мер поддержки» коллектива предприятия «Лада-Ижевск». Работникам предложат либо поучаствовать в развитии новых направлений производства (включая проект по выпуску неназванной новой модели), либо уволиться с выплатой компенсаций — от 5 до 7 средних зарплат.

Викторина и точка: что можно сделать, не выходя из машины

Летом 1933-го в Нью-Джерси открылся первый в мире автомобильный кинотеатр. Заплатив 25 центов за машину и ещё по четвертаку за каждого пассажира, можно было насладиться комедией «Жёны, берегитесь!». Автомобильные кинотеатры (в Штатах такие штуки называют драйв-ин) давно перестали быть экзотикой — такие сейчас есть даже в России. А какие ещё услуги можно получить не отстёгивая ремень безопасности? Этому посвящена наша новая викторина!

Немного важных новостей

Почитать перед сном

После фактической отмены техосмотра многие поспешили выкинуть диагностические карты, которые возили с собой. Но наш читатель оказался в ситуации, когда карту потребовали. Разбираемся, насколько это законно.

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Китайские автомобили становятся всё популярнее. Казалось, совсем недавно они были экзотикой, а сейчас их доля на российском рынке приближается к 10 процентам. И очевидно, что эта цифра будет только расти. Но как обстоят дела с техобслуживанием, ремонтом и гарантией на машины китайских марок? Рассказываем об особенностях эксплуатации и ремонта автомобилей из Китая.

Кстати!

С какой стороны объехать машину, сидя за рулём пикапа? Попробуйте решить нашу новую непростую задачу на знание ПДД!

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