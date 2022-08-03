«Богатые» антикризисные Гранты, снижение стоимости машин и особенности обслуживания «китайцев». Главное за день
Добрый вечер! АвтоВАЗ объявил о старте продаж антикризисной Lada Granta в трёх новых вариантах исполнения. Отличаются такие Гранты нюансами оформления и более богатыми комплектациями с аудиосистемой или даже мультимедийным комплексом, камерой заднего вида, обогревом лобового стекла и прочими полезными «допами». Пока вы прицениваетесь, переходим к другим новостям и статьям Журнала Авто.ру за последние 24 часа.
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АвтоВАЗ предложил работникам уволиться за 7 зарплат
Руководство АвтоВАЗа официально оповестило о комплексе «мер поддержки» коллектива предприятия «Лада-Ижевск». Работникам предложат либо поучаствовать в развитии новых направлений производства (включая проект по выпуску неназванной новой модели), либо уволиться с выплатой компенсаций — от 5 до 7 средних зарплат.
Викторина и точка: что можно сделать, не выходя из машины
Летом 1933-го в Нью-Джерси открылся первый в мире автомобильный кинотеатр. Заплатив 25 центов за машину и ещё по четвертаку за каждого пассажира, можно было насладиться комедией «Жёны, берегитесь!». Автомобильные кинотеатры (в Штатах такие штуки называют драйв-ин) давно перестали быть экзотикой — такие сейчас есть даже в России. А какие ещё услуги можно получить не отстёгивая ремень безопасности? Этому посвящена наша новая викторина!
Немного важных новостей
- Новые машины в России подешевеют вдвое. Так считают эксперты, но не все
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После фактической отмены техосмотра многие поспешили выкинуть диагностические карты, которые возили с собой. Но наш читатель оказался в ситуации, когда карту потребовали. Разбираемся, насколько это законно.
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Китайские автомобили становятся всё популярнее. Казалось, совсем недавно они были экзотикой, а сейчас их доля на российском рынке приближается к 10 процентам. И очевидно, что эта цифра будет только расти. Но как обстоят дела с техобслуживанием, ремонтом и гарантией на машины китайских марок? Рассказываем об особенностях эксплуатации и ремонта автомобилей из Китая.
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