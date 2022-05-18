АвтоВАЗ откажется от Xray, кто поможет выпускать «Москвичи» и интересные минивэны, которые не продавали в РФ. Главное за день

Наш читатель задаётся наболевшим вопросом о необходимости обслуживать машину у дилеров. Обязательно ли ездить к «официалам» или можно обойтись другим сервисом, и что в этом случае будет с гарантией? Отвечает профильный юрист!

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В рубрике «Не бит, не крашен» мы уже не раз рассказывали о незавидной судьбе больших премиум-седанов в России. В постгарантийной жизни они начинают часто менять владельцев и быстро терять в цене, потому что их содержание становится слишком накладным. А уж если такой седан попадает в ДТП… Герой нового выпуска — Audi A6 — находится в руках второго владельца и в целом выглядит неплохо, особенно с учётом невысокого ценника. Так в чём же подвох? Разбираемся.

