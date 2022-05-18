АвтоВАЗ откажется от Xray, кто поможет выпускать «Москвичи» и интересные минивэны, которые не продавали в РФ. Главное за день

Добрый вечер! Первый электрокар Bentley станет претендентом на звание самого динамичного серийного автомобиля в мире. По словам главы марки, его двигатели будут развивать около 1400 л.с., что позволит ускоряться до 100 км/ч примерно за… полторы секунды! Очень ждём премьеры электросуперкара, а пока — к другим интересным новостям и свежим статьям Журнала Авто.ру.
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Что останется от Renault в России: новые подробности
Уход Renault из РФ продолжает обрастать новыми подробностями. Стало известно, что завод «Рено Россия» переименуют в Московский автомобильный завод (МАЗ) «Москвич», а возглавит его один из нынешних руководителей столичного дептранса. Также на встрече дилеров французской марки было объявлено, что продавцы смогут работать под вывеской Renault ещё три года. Запчасти им будет поставлять АвтоВАЗ.
Интересные минивэны, которые можно купить
Средневзвешенный российский автолюбитель — далеко не самый большой фанат минивэнов. Ведь набор ценных потребительских качеств таких машин часто перебивают невыразительная внешность и пресный характер. Однако далеко не все вэны представляют собой скучные коробки на колёсах: мы нашли необычные модели, которые официально не предлагались в РФ, но продаются прямо сейчас на Авто.ру.
Немного важных новостей
- Автомобили «Москвич» будут делать при участии иностранцев.
- Представлены обновлённые седан и универсал BMW 3 серии.
- АвтоВАЗ попрощается с Lada Xray: производство модели не станут возобновлять.
- Самый роскошный седан Mercedes-Maybach получил отделку мехом и пёстрой тканью.
Почитать перед сном
Наш читатель задаётся наболевшим вопросом о необходимости обслуживать машину у дилеров. Обязательно ли ездить к «официалам» или можно обойтись другим сервисом, и что в этом случае будет с гарантией? Отвечает профильный юрист!
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В рубрике «Не бит, не крашен» мы уже не раз рассказывали о незавидной судьбе больших премиум-седанов в России. В постгарантийной жизни они начинают часто менять владельцев и быстро терять в цене, потому что их содержание становится слишком накладным. А уж если такой седан попадает в ДТП… Герой нового выпуска — Audi A6 — находится в руках второго владельца и в целом выглядит неплохо, особенно с учётом невысокого ценника. Так в чём же подвох? Разбираемся.
Кстати!
Продолжаем расшифровывать VIN-коды популярных производителей. На очереди — марка Opel.
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