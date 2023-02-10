Чем займут завод Nissan, много китайских новинок и VW Teramont без V6. Главное за день

Добрый вечер! Ателье Lunaz Design перевело на электротягу редчайший Bentley из 1960-х — двухдверный S2 Continental. Купе получило 400-сильный мотор, тормозную систему с функцией рекуперации и другие современные компоненты. А теперь переходим к другим новостям и свежим статьям Журнала Авто.ру.
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Voyah Dream
В России стартовали продажи большого минивэна Voyah Dream, который оснащается трёхмоторной гибридной силовой установкой мощностью 393 л.с. Новинка предложена в двух комплектациях. Цены — 8–8,3 миллиона рублей.
Кросс-купе Changan CS85
Российский офис марки Changan открыл приём заказов на кроссовер CS85, который станет конкурентом Geely Tugella. Вседорожник с двухлитровой «турбочетвёркой» и в богатой комплектации оценён в 3,3 миллиона рублей.
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