Чем займут завод Nissan, много китайских новинок и VW Teramont без V6. Главное за день

Вопрос про полноту возмещения по ОСАГО — вечный. Однако существует решение Верховного Суда РФ, которое должно поставить точку в бесконечных спорах: что делать, если пострадавшему не хватило компенсации и он требует денег с вас? Отвечает юрист!



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Во сколько обходится содержание подержанного Mitsubishi Pajero четвёртого поколения, который используется и как повседневная машина, и как автомобиль для путешествий? Давайте заглянем в дневник трат его владельца.

