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про Mazda
4,5
2 672 отзыва
821 новых
12 053 с пробегом
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История
Подробный тест Mazda CX-50: плюсы и минусы «японца», который отправляет в прошлое
9
2
14 апреля
Тесты
Олдскул против новодела: сравниваем Mazda CX-50 с хитовым Тенетом
5
10
1 апреля
Тесты
Видео
Первый тест Mazda CX-50: пять вопросов к почти официальному кроссоверу старой школы
6
14
6 марта
Тесты
Hongqi H6 против Mazda EZ-6: сравнительный тест неформатных бизнес-моделей с претензией
5
14
18 декабря 2025
Тесты
Первый тест Mazda EZ-6: главные факты о заднеприводном гибриде с китайскими корнями
8
7
24 ноября 2025
Тесты
Лучший из 9: экспертный супертест городских кроссоверов
7
51
14 декабря 2023
Тесты
Первый обзор новой Мазды, о которой вы никогда не слышали
5
1
25 ноября 2022
Тесты
Нараспашку. Обзор электрического кроссовера Mazda MX-30 в пяти тезисах
1
6 июня 2022
Тесты
Негабарит. Toyota Highlander против Hyundai Palisade и Mazda CX-9: сравнительный тест-драйв
1
6
20 декабря 2021
Тесты
Тест на внимательность: несколько вопросов к обновлённому кроссоверу Mazda CX-9
2
30 июля 2021
Тесты
Другое тело. Все плюсы и минусы Mazda CX-30: подробный тест
6
3 июня 2021
Тесты
Мелочь, а приятная. Mazda CX-30 против Peugeot 2008, Toyota C-HR и Kia XCeed
1
11
25 марта 2021
Тесты
1
2
3
Журнал Авто.ру
Тесты
Mazda
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