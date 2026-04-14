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Тесты про Mazda
CX-50
92 новых
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Подробный тест Mazda CX-50: плюсы и минусы «японца», который отправляет в прошлое
9
2
14 апреля
Тесты
Олдскул против новодела: сравниваем Mazda CX-50 с хитовым Тенетом
5
10
1 апреля
Тесты
Видео
Первый тест Mazda CX-50: пять вопросов к почти официальному кроссоверу старой школы
6
14
6 марта
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Mazda
CX-50
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