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Тесты про Mazda
3
4,5
613 отзывов
7 новых
2 673 с пробегом
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Тесты
Toyota Corolla против Mazda3 и Kia Cerato: тест седанов гольф-класса
2
17
28 декабря 2019
Тесты
Спящая красавица: подробный тест хэтчбека Mazda3
3
2
19 октября 2019
Тесты
Верните мой 2008-й: первый тест новой Mazda3
3
29 июля 2019
Тесты
Журнал Авто.ру
Тесты
Mazda
3
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