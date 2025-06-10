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Новости про Mazda
3
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613 отзывов
5 новых
2 727 с пробегом
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171 тысячу автомобилей Mazda отозвали из-за опасной ошибки
3
10 июня 2025
Новости
На Авто.ру продают 13-летнюю Mazda3, которая проехала меньше 2300 километров
1
2
6 декабря 2023
Новости
15-летнюю Mazda с «улыбчивым» дизайном продают за 757 тысяч рублей
2
27 сентября 2023
Новости
Семейство Mazda3 обновилось, получив большой экран и став безопаснее
6 апреля 2023
Новости
Mazda3 в США стала мощнее и экономичнее
1
17 августа 2022
Новости
Mazda 3 оснастят сверхмощным роторным мотором, но без участия Mazda
20 января 2022
Новости
Mazda отзывает 260 тысяч старых «трёшек» из-за эмблемы на руле
1
10 июля 2021
Новости
Mazda3 обновилась и стала мощнее, но не для России
1
25 ноября 2020
Новости
Представлена «заряженная» Mazda3: 231 сила и полный привод
1
1
6 июля 2020
Новости
Видео
Послушайте, как звучит «заряженная» Mazda3, прежде чем увидеть её 8 июля
1
26 июня 2020
Новости
За титул «Всемирный автомобиль 2020 года» поборются японские и корейские модели
3
5 марта 2020
Новости
Женщины выбрали лучшие автомобили 2019 года
1
18 ноября 2019
Новости
1
2
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Новости
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