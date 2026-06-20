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про Mazda
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Про бизнес
В Японии разработали тюнинг-кит, превращающий Mazda MX-5 в RX-7
8
5
20 июня
Новости
В Mazda объяснили, почему тачскрины лучше физических кнопок
5
11
18 июня
Новости
Продажи японских автомобилей в России взлетели более чем на 195 процентов
17 июня
Новости
Про бизнес
Водительница Mazda CX-5 доверилась навигатору и парализовала движение поездов
4
5 июня
Новости
Очень редкую Mazda из 1990-х с «крыльями» продают за 1,9 млн рублей
5
2
1 июня
Новости
Популярную в РФ Mazda CX-5 подготовят к «бездорожью» за 225 тысяч рублей
2
2
27 мая
Новости
Mazda выпустила обувь в стиле кроссовера CX-5
5
6
26 мая
Новости
Названы самые популярные в РФ автомобили со льготным «утилем»
4
25 мая
Новости
Про бизнес
Подогрев сидений в Mazda может оплавить одежду: подан иск в суд
1
3
22 мая
Новости
Родстер Mazda MX-5 превратили во внедорожник
3
18 мая
Новости
Продажи новых машин глобальных брендов выросли в России в 2,4 раза
2
1
8 мая
Новости
Старую Mazda MX-5 стилизовали под Aston Martin и выставили на продажу
2
1
28 апреля
Новости
1
2
3
4
5
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