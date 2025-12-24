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Новости про Mazda
6
4,6
710 отзывов
17 новых
2 934 с пробегом
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Подогрев сидений в Mazda может оплавить одежду: подан иск в суд
1
3
22 мая
Новости
11-летнюю Mazda6, не проехавшую и двух тысяч километров, выставили на Авто.ру
1
19
24 декабря 2025
Новости
Четыре модели Mazda снимут с производства
1
26 марта 2025
Новости
Mazda6 снимут с производства в апреле
19 января 2024
Новости
Новая Mazda6 станет купеобразным заднеприводником с рядной «шестёркой»
28 сентября 2023
Новости
20-летие Mazda6 отметили обновлением и спецверсией
1
10 декабря 2022
Новости
В России начались продажи седанов Mazda6, привезённых по параллельному импорту
9 ноября 2022
Новости
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Новости
Mazda
6
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