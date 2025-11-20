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Подборки про Mazda
6
4,6
712 отзывов
4 новых
2 904 с пробегом
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Тесты
Топ-20 крупных седанов дешевле 1 000 000 рублей: самый подробный гид
14
9
5 марта
Подборки
Комфорт-класс: Toyota Camry и ещё 5 седанов c пробегом за 1 000 000 рублей
1
20 ноября 2025
Подборки
Настоящее качество: топ-5 надёжных седанов из Японии, которые можно купить за миллион
7
7
22 сентября 2025
Подборки
Вторичка
Традиции или новизна? Топ-6 бизнес-седанов с пробегом за 2 500 000 рублей
2
7
27 февраля 2025
Подборки
«Трёхлетка» бизнес-класса по цене нового китайского седана: 6 моделей за 2 300 000 рублей
6
20 апреля 2023
Подборки
Журнал Авто.ру
Подборки
Mazda
6
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