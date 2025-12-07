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Подборки про Mazda
MX-5
4,5
12 отзывов
35 с пробегом
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От 1000-сильного «американца» до Гелика-вездехода: объявления недели на Авто.ру
5
7 декабря 2025
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Самые красивые на Авто.ру: Superfast, Нива, Road Glide и другие
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Подборки
Вторичка
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