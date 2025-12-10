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Новости про Mazda
MX-5
4,5
12 отзывов
35 с пробегом
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Обзоры и тест-драйвы
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Вторичка
Родстер Mazda MX-5 превратили во внедорожник
2
18 мая
Новости
Старую Mazda MX-5 стилизовали под Aston Martin и выставили на продажу
1
1
28 апреля
Новости
Фирма Dutton за миллион рублей превратит Mazda MX-5 в странное подобие Caterham
1
15 апреля
Новости
Дизайнер Alfa Romeo показал проекты, которые фирма так и не выпустила
3
13 марта
Новости
Mazda не хочет превращать MX-5 в электрокар
2
24 февраля
Новости
Mazda MX-5 станет ультралёгким родстером с V6
2
2
10 декабря 2025
Новости
Спрос на спецверсию Mazda MX-5 превысил предложение в 47 раз
3
28 октября 2025
Новости
Подразделение Spirit Racing представило две трековые версии родстера Mazda MX-5
1
7 октября 2025
Новости
Родстер Mazda MX-5, переделанный в стиле гоночного Jaguar D-Type из 1950-х, выставили на продажу
2 октября 2025
Новости
Toyota создаст новое купе GR86 на платформе Mazda MX-5
3
1 октября 2025
Новости
Роторный спорткар Mazda планируют выпустить уже в 2026 году
1
25 июня 2025
Новости
Экстремальную Mazda MX-5 на 31-дюймовых колёсах выставили на продажу
4
26 мая 2025
Новости
1
2
3
4
5
Журнал Авто.ру
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Mazda
MX-5
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