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Новости про Alfa
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4,4
174 отзыва
230 с пробегом
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Alfa Romeo пообещала создать конкурента BMW 1-й серии
1
1
26 мая
Новости
Stellantis представит больше 100 новинок до 2030 года
2
1
21 мая
Новости
Alfa Romeo сделает седан Giulia и кроссовер Stelvio для Европы более спортивными
4
30 апреля
Новости
Alfa Romeo Giulia получит 550-сильную «шестёрку» от Dodge Charger
3
28 апреля
Новости
Разработку новых Alfa Romeo и Opel доверят китайцам
3
1
9 апреля
Новости
Alfa Romeo хотела выпустить конкурента Porsche Boxster
4
23 марта
Новости
Дизайнер Alfa Romeo показал проекты, которые фирма так и не выпустила
3
13 марта
Новости
Alfa Romeo отчиталась о росте продаж, но до конкурентов всё равно далеко
1
5 марта
Новости
Alfa Romeo вернула «заряженные» Giulia и Stelvio на европейский рынок
2
1
24 февраля
Новости
В Италии разыскивают очень редкий суперкар Alfa Romeo, проданный за 10 евро
5
5
24 февраля
Новости
Alfa Romeo Giulia получила тюнинг в яхтенном стиле
5
3
11 января
Новости
Alfa Romeo вернула седану Giulia и кроссоверу Stelvio заряженные версии Quadrifoglio
4
3 декабря 2025
Новости
1
2
3
4
5
6
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13
Журнал Авто.ру
Новости
Alfa Romeo
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