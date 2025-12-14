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Подборки про Alfa
Romeo
4,4
174 отзыва
238 с пробегом
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Разбор
От «Спидстера» до «Спайдера»: объявления недели на Авто.ру
2
17 мая
Подборки
Вторичка
Самые красивые на Авто.ру: Huracan, Celica, Giulia и другие
8
3
20 апреля
Подборки
Вторичка
От Страдале до Шевеля: объявления недели на Авто.ру
12 апреля
Подборки
Вторичка
В продаже! Культовые суперкары 2000-х, которые едва ли будут дешеветь
7
9
9 марта
Подборки
Вторичка
От Моргана до супер-Гелика для профи: объявления недели на Авто.ру
3
14 декабря 2025
Подборки
Вторичка
В продаже! Интересные «итальянцы» для искателей небанальных покупок
17
10 декабря 2025
Подборки
Вторичка
В продаже! Нескучные бизнес-седаны с олдскульным типом привода
4
4
30 октября 2025
Подборки
Вторичка
Самые красивые на Авто.ру: Cayman, Giulia, Diavel и другие
3
1
27 октября 2025
Подборки
Вторичка
Как прошли Автовыходные-2025 и что можно было увидеть на фестивале. Фотопост
16
3
22 августа 2025
Подборки
Pininfarina — 95 лет: вспоминаем знаковые автомобильные (и не только) проекты ателье
8
1
22 мая 2025
Подборки
6 премиальных седанов с пробегом за 3 000 000 рублей: что можно купить вместо китайской Камри
2
2
6 июля 2023
Подборки
Вторичка
«Музейное» такси Alfa Romeo с идеями из СССР: история прототипа New York Taxi
3
3 декабря 2022
Подборки
1
2
Журнал Авто.ру
Подборки
Alfa Romeo
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