Alfa Romeo пообещала создать конкурента BMW 1-й серии

Alfa Romeo выпустила модель 147 в 2000 году, и год спустя новинка завоевала титул «Европейского автомобиля года», а на протяжении жизненного цикла получила ещё около 20 отраслевых наград. Эту модель принято считать своего рода антикризисной — 147 существенно поправила тогдашние финансовые дела Alfa Romeo, и, судя по всему, её преемнику, по замыслу компании, предстоит сделать то же самое.

Разрабатывать его будут на основе платформы STLA One, официально анонсированной концерном Stellantis некоторое время назад. Основными конкурентами пятидверки, помимо BMW 1-й серии, станут, к примеру, Audi A3 и Mercedes-Benz A-класса, а из более бюджетных моделей — Volkswagen Golf.