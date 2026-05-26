Alfa Romeo пообещала создать конкурента BMW 1-й серии

Компания Alfa Romeo официально объявила о грядущем расширении модельного ряда за счёт двух новых моделей, которые разработают для С-сегмента. Они призваны укрепить позиции премиального бренда на глобальном рынке, а одной из них назван хэтчбек, спроектированный как идеологический преемник пятидверок Giulietta и 147. Появиться в продаже новинки должны до конца десятилетия.
- Alfa Romeo выпустила модель 147 в 2000 году, и год спустя новинка завоевала титул «Европейского автомобиля года», а на протяжении жизненного цикла получила ещё около 20 отраслевых наград. Эту модель принято считать своего рода антикризисной — 147 существенно поправила тогдашние финансовые дела Alfa Romeo, и, судя по всему, её преемнику, по замыслу компании, предстоит сделать то же самое.
- Разрабатывать его будут на основе платформы STLA One, официально анонсированной концерном Stellantis некоторое время назад. Основными конкурентами пятидверки, помимо BMW 1-й серии, станут, к примеру, Audi A3 и Mercedes-Benz A-класса, а из более бюджетных моделей — Volkswagen Golf.
- О будущем новом кроссовере известно лишь, что для него предложат широкий спектр силовых установок разных типов. Учитывая позиционирование новинки, она должна занять место между нынешними вседорожниками Junior и Tonale. Помимо прочего, Alfa Romeo пообещала регулярно обновлять Junior и выпустить новый мелкосерийный суперкар по следам проекта 33 Stradale. Что касается Giulia и Stelvio, их производство продлится до 2027 года, но будут ли эти модели заменены и чем именно, в компании ещё не определились.
Реформа модельного ряда проводится в рамках новой стратегии концерна Stellantis под названием Fastlane 2030. Она подразумевает значительное расширение линеек основных брендов, входящих в концерн. К примеру, Dodge выпустит новый маслкар, а Jeep — необычный пикап с набором восьмицилиндровых моторов.
