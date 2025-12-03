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Новости про Alfa Romeo
Giulia
4,9
5 отзывов
54 с пробегом
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Вторичка
Alfa Romeo сделает седан Giulia и кроссовер Stelvio для Европы более спортивными
4
30 апреля
Новости
Alfa Romeo Giulia получит 550-сильную «шестёрку» от Dodge Charger
3
28 апреля
Новости
Alfa Romeo вернула «заряженные» Giulia и Stelvio на европейский рынок
2
1
24 февраля
Новости
Alfa Romeo Giulia получила тюнинг в яхтенном стиле
5
3
11 января
Новости
Alfa Romeo вернула седану Giulia и кроссоверу Stelvio заряженные версии Quadrifoglio
4
3 декабря 2025
Новости
Alfa Romeo вернёт на конвейер заряженную линейку Quadrifoglio
2
3
27 октября 2025
Новости
Двигатели 54 тысяч Alfa Romeo могут заглохнуть на ходу, но марка не спешит с отзывом
1
5
18 сентября 2025
Новости
Alfa Romeo снимет с производства бензиновые Giulia и Stelvio весной
20 марта 2025
Новости
Наследник седана Alfa Romeo Giulia получит новый тип кузова и вырастет в размерах
2
1
29 января 2025
Новости
Редкая Alfa Romeo Giulia GTA продаётся в Германии без пробега
2
4 сентября 2024
Новости
«Заряженные» Alfa Romeo Giulia и Stelvio получили спецверсию перед завершением производства
1
1
15 мая 2024
Новости
Электрический Dodge Charger станет новой Alfa Romeo Giulia
13 марта 2024
Новости
1
2
3
Журнал Авто.ру
Новости
Alfa Romeo
Giulia
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