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Новости
Сразу две редких Alfa Romeo 8C из 2000-х появились в продаже: они новые
1
1
15 сентября 2025
Новости
В Москве продают редкий родстер Alfa Romeo 8C Competizione с мизерным пробегом
2
3
4 июня 2025
Новости
Ателье Zagato представило уникальный суперкар на базе редкой Alfa Romeo
1
2
26 мая 2025
Новости
Zagato готовит новую вариацию Alfa Romeo 8C Competizione
1
21 мая 2025
Новости
Уникальная Alfa Romeo уйдёт с молотка в Японии
2
17 марта 2025
Новости
Культовому купе Alfa Romeo из 2000-х заменили «робот» на «механику»
1
30 мая 2024
Новости
Очень редкий (и красивый) родстер Alfa Romeo уйдёт с молотка
1
2 декабря 2022
Новости
Очень редкий спорткар Alfa Romeo с мизерным пробегом уйдёт с молотка
25 октября 2022
Новости
На Авто.ру продают очень редкую Alfa Romeo 8C Competizione. Почти без пробега
12 февраля 2022
Новости
Единственное в России купе Alfa Romeo 8C Competizione продают дороже нового Bentley
4
15 февраля 2021
Новости
На продажу выставлен последний спайдер Alfa Romeo Disco Volante
1
8 февраля 2021
Новости
На аукционе продадут редчайший родстер «Летающая тарелка» в цвете British Racing
1
13 января 2021
Новости
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