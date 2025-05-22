Zagato готовит новую вариацию Alfa Romeo 8C Competizione

Ателье Zagato скоро представит новый спорткар, который станет вариацией модели Alfa Romeo 8C Competizione. Так считает портал Autopareri, в распоряжение которого, как утверждается, попало первое изображение этой машины.
- Новинка может получить название 8С Doppiacode Zagato. Премьера может пройти в ближайшие выходные в рамках фестиваля Вилла Д’Эсте. Судя по фотографии, в творении кузовного ателье легко узнать исходную Alfa Romeo, однако силуэт серьёзно переработан.
- Alfa Romeo 8C Competizione выпускалась с 2007 по 2010 год. Построили 500 купе и 329 спайдеров. Все были оснащены «восьмёркой» Ferrari объёмом 4,7 литра мощностью 450 л.с. и 6-ступенчатым «роботом». Первые 100 км/ч машина набирает за 4,2 секунды.
- Предполагается, что автомобиль будет создан в единственном экземпляре. Возможно, по индивидуальному заказу конкретного клиента. В таком случае цена при последующих перепродажах легко может превысить миллион евро.
Несколько лет назад ателье Zagato сделало купе Alfa Romeo SWB, построенное на базе седана Giulia. Творение ателье отличается от оригинала практически полностью новым кузовом, укороченной колёсной базой и необычным силовым агрегатом. Такой гран-турер был построен только один.
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