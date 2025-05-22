Zagato готовит новую вариацию Alfa Romeo 8C Competizione

Предполагается, что автомобиль будет создан в единственном экземпляре. Возможно, по индивидуальному заказу конкретного клиента. В таком случае цена при последующих перепродажах легко может превысить миллион евро.

Несколько лет назад ателье Zagato сделало купе Alfa Romeo SWB, построенное на базе седана Giulia. Творение ателье отличается от оригинала практически полностью новым кузовом, укороченной колёсной базой и необычным силовым агрегатом. Такой гран-турер был построен только один.