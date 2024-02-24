Представлен очень дорогой спорткар-трансформер от Zagato: у него двойной задний бампер

По замыслу разработчиков, возможность трансформации кормы позволяет сочетать в одном спорткаре сразу две машины — «длиннохвостый» Long Tail с аэродинамикой для максимальных скоростей и укороченный спорткар для более коротких «прохватов». По сути, это повторение истории

одного из семи спортпрототипов

Alpine A220. Изначально модель разрабатывали для протяжённых гонок на выносливость, но после ряда неудач спорткару на 30 сантиметров укоротили корму и отправили в ралли.