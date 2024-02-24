Представлен очень дорогой спорткар-трансформер от Zagato: у него двойной задний бампер

Ателье Zagato представило новую работу, созданную совместно с фирмой La Squadra, — купе AGTZ Twin Tail. Проект базируется на купе Alpine A110 и отсылает к необычному лемановскому прототипу Alpine A220 конца 1960-х. Прямым намёком на родственную связь служит необычная функция AGTZ Twin Tail: задний бампер спорткара выполнен частично съёмным.
- По замыслу разработчиков, возможность трансформации кормы позволяет сочетать в одном спорткаре сразу две машины — «длиннохвостый» Long Tail с аэродинамикой для максимальных скоростей и укороченный спорткар для более коротких «прохватов». По сути, это повторение истории одного из семи спортпрототипов Alpine A220. Изначально модель разрабатывали для протяжённых гонок на выносливость, но после ряда неудач спорткару на 30 сантиметров укоротили корму и отправили в ралли.
- В случае с AGTZ Twin Tail трансформация ещё более радикальна: после удаления съёмной части спорткар становится короче сразу на 622 миллиметра.
- Об изменениях в силовом агрегате Zagato не сообщает. Не исключено, что двигатель A110 менять не стали: это 1,8-литровый турбомотор, в зависимости от версии развивающий до 300 л.с. и 340 Нм. Штатный спорткар способен разогнаться до 100 км/ч за 4,2 секунды.
- Всего ателье планирует выпустить только 19 таких «трансформеров» по цене от 650 тысяч евро, включая окраску кузова по выбору заказчика. Частично тираж Twin Tail уже раскуплен. В специально снятом видеоролике партнёры показали как процесс разработки, так и исторические автомобили, ставшие источником вдохновения для проекта.
Одной из последних работ Zagato стало купе SWB, построенное на базе седана Alfa Romeo Giulia. Помимо нового кузова оно отличается перенастроенной подвеской и шестиступенчатой «механикой» вместо штатной автоматической коробки.
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