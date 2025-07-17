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В Италии разыскивают очень редкий суперкар Alfa Romeo, проданный за 10 евро
5
5
24 февраля
Новости
Тюнеры перевыпустят классическую Alfa Romeo 33 Stradale с мотором от Ferrari
1
17 июля 2025
Новости
Гонщик Формулы-1 поучаствовал в настройке суперкара Alfa Romeo 33 Stradale
1
5 декабря 2024
Новости
Видео
Alfa Romeo впервые дала послушать звук мотора суперкара 33 Stradale
4 августа 2024
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33 Stradale
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