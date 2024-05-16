«Заряженные» Alfa Romeo Giulia и Stelvio получили спецверсию перед завершением производства

Название лимитированных моделей отсылает к первой победе Alfa Romeo в гонке Mille Miglia: в 1928 году в ней лидировал спорткар 6C 1500 Super Sport.

Внешними отличиями новинок станут особые цвета кузова, оригинальные колёса на 19 дюймов для седана и на 21 дюйм для кроссовера, карбоновая отделка и фирменный логотип в виде листка клевера, которому впервые белый цвет фона заменили на чёрный. Тормозные суппорты также выкрасят в чёрный. Интерьер седана и вседорожника отделают красными карбоновыми панелями с трёхмерным эффектом.

Спорткары сохранят штатный 2,9-литровый V6 с турбонаддувом, но его отдачу повысят до 520 л.с., сопроводят выхлопной системой Akrapovic, а в трансмиссию добавят самоблокирующийся дифференциал. Таким образом, по технической части Giulia и Stelvio окажутся идентичны юбилейным моделям 100th Anniversario, представленным в апреле прошлого года.

Официально о завершении производства обеих моделей компания пока ничего не сообщала. Однако уже известно, что Giulia сменит поколение в 2026 году, превратившись в электромобиль на платформе STLA Large — общей с батарейным Dodge Charger Daytona. При этом представители бренда заявляли, что от линейки Quadrifoglio компания отказываться не планирует: под этим названием, по всей видимости, будут выпускать особо мощные электрокары.