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«Заряженные» Alfa Romeo Giulia и Stelvio получили спецверсию перед завершением производства

520-сильные спорткары получили название Super Sport в честь первой победы Alfa Romeo в престижной гонке
Новости
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Компания Alfa Romeo представила седан Giulia и кроссовер Stelvio в особом исполнении Quadrifoglio Super Sport. Всего будет выпущено только 450 таких машин для всей планеты — 275 седанов и 175 кроссоверов. Представители спецсерии станут последними Alfa Romeo Quadrifoglio как минимум на рынке США, хотя в Европе, вероятнее всего, продажи спорткаров продолжатся ещё некоторое время.

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  • Название лимитированных моделей отсылает к первой победе Alfa Romeo в гонке Mille Miglia: в 1928 году в ней лидировал спорткар 6C 1500 Super Sport.
  • Внешними отличиями новинок станут особые цвета кузова, оригинальные колёса на 19 дюймов для седана и на 21 дюйм для кроссовера, карбоновая отделка и фирменный логотип в виде листка клевера, которому впервые белый цвет фона заменили на чёрный. Тормозные суппорты также выкрасят в чёрный. Интерьер седана и вседорожника отделают красными карбоновыми панелями с трёхмерным эффектом.
  • Спорткары сохранят штатный 2,9-литровый V6 с турбонаддувом, но его отдачу повысят до 520 л.с., сопроводят выхлопной системой Akrapovic, а в трансмиссию добавят самоблокирующийся дифференциал. Таким образом, по технической части Giulia и Stelvio окажутся идентичны юбилейным моделям 100th Anniversario, представленным в апреле прошлого года.

Официально о завершении производства обеих моделей компания пока ничего не сообщала. Однако уже известно, что Giulia сменит поколение в 2026 году, превратившись в электромобиль на платформе STLA Large — общей с батарейным Dodge Charger Daytona. При этом представители бренда заявляли, что от линейки Quadrifoglio компания отказываться не планирует: под этим названием, по всей видимости, будут выпускать особо мощные электрокары.

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#Alfa Romeo#Giulia#Stelvio#Спорткары
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Комментарии
Комментарии1
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16 мая 2024
Ну наконец то спортивные автомобили будут по настоящему заряженные. А потом - разряженные
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