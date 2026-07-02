Alfa Romeo 155 возродили в виде рестомода на базе Giulia QV

Разработчики подготовили две версии, стандартную Stradale и более экстремальную Trofeo. У обеих битурбомотор V6 объёмом 2,9 литра, но отдача разная: 620 и 750 л.с. соответственно. Привод полный, однако предусмотрена возможность перейти в исключительно заднеприводный режим.

Весит машина от 1490 до 1590 килограммов в зависимости от модификации. Карбоновый кузов на 25% жёстче, чем у донорской «Джулии». В конструкции широкой использованы также кевлар и карботитан.