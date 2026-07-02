Alfa Romeo 155 возродили в виде рестомода на базе Giulia QV

Итальянская фирма SGT Automobili представила необычный проект SGT 55. С одной стороны, это «обратный» рестомод: современную «заряженную» Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Verde стилизовали под модель 155 из 1990-х. С другой стороны, седан значительно «злее» Giulia QV, ведь его построили в духе культовых машин чемпионата DTM.
- Разработчики подготовили две версии, стандартную Stradale и более экстремальную Trofeo. У обеих битурбомотор V6 объёмом 2,9 литра, но отдача разная: 620 и 750 л.с. соответственно. Привод полный, однако предусмотрена возможность перейти в исключительно заднеприводный режим.
- Весит машина от 1490 до 1590 килограммов в зависимости от модификации. Карбоновый кузов на 25% жёстче, чем у донорской «Джулии». В конструкции широкой использованы также кевлар и карботитан.
- На SGT 55 Trofeo установлены рычаги подвески из углеволокна, встроенные домкраты для быстрой замены шин на треке, усиленные тормоза, аэродинамический обвес, обеспечивающий прижимную силу до 460 килограммов, и система DRS в стиле «Формулы-1» (подвижное заднее антикрыло).
- В салон интегрирован полукаркас безопасности, задних мест нет. Спереди установлены ковшеобразные сиденья и различные переключатели в гоночном стиле. В целом интерьер переделан настолько, что опознать исходную модель трудно.
- Будет выпущено всего 55 автомобилей. По предварительной информации, переделка обойдётся примерно в полмиллиона евро плюсом к цене донорской Giulia QV.
В конце июня ателье Touring Superleggera представило модификацию гранд-турера Ferrari 550 с кузовом тарга, которого у оригинальной модели никогда не было. Двухместная Veloce12 Aperta получила полностью новые кузовные панели и переосмысленный интерьер, но сохранила заводской V12 почти неизменным.
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