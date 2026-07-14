Alfa Romeo показала на тизере модель, до выхода которой ещё больше года

Марка Alfa Romeo распространила тизер нового кроссовера. Он появится в продаже только в IV квартале следующего года, поэтому дополнительных подробностей пока мало. Но, как ожидается, модель заменит кроссовер Tonale.
- На тизере видно сильно наклонённую пятую дверь, широкое заднее крыло и часть заднего фонаря. Судя по всему, к запуску готовится кроссовер с купеобразным силуэтом. Он может стать конкурентом, например, BMW X2 и Audi Q3 Sportback. Уточняется, что кроссовер С-класса был разработан «Центром стиля» в Турине и встанет на конвейер завода Stellantis в Мельфи.
- Анонсированный срок его выхода на рынок совпадает с более ранними сообщениями о том, что производство Tonale завершится в ноябре 2027 года. Новая модель будет построена на архитектуре STLA Medium и оснащена микрогибридными, подключаемыми гибридными и полностью электрическими силовыми установками.
Alfa Romeo также разрабатывает компактный хэтчбек. Эта модель должна появиться как духовный наследник 147 и Giulietta. В конкуренты итальянцы записали BMW 1-й серии и его аналоги.
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