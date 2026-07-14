Alfa Romeo показала на тизере модель, до выхода которой ещё больше года

На тизере видно сильно наклонённую пятую дверь, широкое заднее крыло и часть заднего фонаря. Судя по всему, к запуску готовится кроссовер с купеобразным силуэтом. Он может стать конкурентом, например, BMW X2 и Audi Q3 Sportback. Уточняется, что кроссовер С-класса был разработан «Центром стиля» в Турине и встанет на конвейер завода Stellantis в Мельфи.