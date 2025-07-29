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Видео
Чемпионка по бобслею станет пилотом Acura в гонке на Пайкс Пик
2
16 июня
Новости
Acura празднует 40-летие воссозданием исторической модели
2
27 марта
Новости
Honda и Acura поедут из США в Японию вслед за Тойотами
2
2 марта
Новости
Acura Integra Type R 2001 года ушла с аукциона за 204 тысячи долларов
2
29 июля 2025
Новости
Acura представила обновлённый лифтбек Integra
2
23 июля 2025
Новости
Acura Integra Type S получила заводской тюнинг от Honda Racing Corporation
16 августа 2024
Новости
Сотрудники Honda в свободное время подготовили Acura Integra для ралли
12 октября 2023
Новости
Самая мощная Acura Integra Type S дебютировала с 320-сильным мотором и «механикой»
12 апреля 2023
Новости
Заряженную Acura Integra, которая окажется мощнее Honda Civic Type R, показали на видео
20 марта 2023
Новости
Видео
Заряженная Acura Integra Type S: первые фото
6 декабря 2022
Новости
Acura показала три экстремальных Integra для шоу SEMA
27 октября 2022
Новости
70% покупателей новой Acura Integra предпочли доплатить за механическую коробку
18 марта 2022
Новости
1
2
Журнал Авто.ру
Новости
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Integra
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