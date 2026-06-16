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про Acura
4,7
153 отзыва
247 с пробегом
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История
Чемпионка по бобслею станет пилотом Acura в гонке на Пайкс Пик
2
16 июня
Новости
Honda отзывает почти миллион машин, у которых может оторваться подвеска
2
10 июня
Новости
Honda расширит отзыв старых машин из-за проблем с подушками почти до миллиона
2
1
2 июня
Новости
Винтажный седан Acura выставили на продажу в Европе
2
1 июня
Новости
Опечатка на торгах за редкую Acura NSX-T привела к скандалу
5
23 мая
Новости
Honda намекнула на новый Accord странным гибридом
1
3
15 мая
Новости
Для Acura NSX сделали кастомный выхлоп с очень интересным звучанием: видео
2
2
30 апреля
Новости
Видео
Acura построила MDX Type S Overland — кроссовер, почти ставший внедорожником
2
19 апреля
Новости
На Honda снова подали в суд из-за отслаивающейся краски
2
2
9 апреля
Новости
Acura празднует 40-летие воссозданием исторической модели
2
27 марта
Новости
Honda отказалась от трёх электромобилей, потеряв на этом миллиарды долларов
1
13 марта
Новости
Honda и Acura поедут из США в Японию вслед за Тойотами
2
2 марта
Новости
1
2
3
4
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