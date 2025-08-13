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Вторичка
Опечатка на торгах за редкую Acura NSX-T привела к скандалу
5
23 мая
Новости
Для Acura NSX сделали кастомный выхлоп с очень интересным звучанием: видео
2
2
30 апреля
Новости
Видео
Acura NSX Roadster из «Мстителей» продадут на аукционе
4
13 августа 2025
Новости
Honda будет поставлять новые детали для NSX и других винтажных спорткаров
3
19 июня 2025
Новости
У японских полицейских появился суперкар Acura NSX — это подарок от фаната гонок
4
24 апреля 2025
Новости
Honda подтвердила разработку электрического NSX: он выйдет через три–четыре года
18 августа 2024
Новости
Honda NSX, которой владел трёхкратный чемпион Формулы-1, выставлена на продажу
2
24 апреля 2024
Новости
Новый спорткар Acura NSX провёл 32 года в гараже и теперь продаётся
7
13 апреля 2024
Новости
28-летний суперкар Honda NSX-R хотят продать за 450 тысяч долларов
15 марта 2024
Новости
Honda уже работает над полностью электрическим наследником суперкара NSX
30 января 2024
Новости
В России за 2 миллиона продают груду лома, бывшего когда-то редким спорткаром Acura NSX
29 августа 2023
Новости
Acura внезапно раскрыла электрический суперкар, который может заменить NSX
18 августа 2023
Новости
1
2
Журнал Авто.ру
Новости
Acura
NSX
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