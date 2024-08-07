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Новости про Acura
RDX
4,7
31 отзыв
72 с пробегом
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Acura заменит кроссовер RDX новым гибридом, но нескоро
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Журнал Авто.ру
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