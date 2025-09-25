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Новости про Acura
ZDX
14 с пробегом
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Вторичка
Acura сняла с производства электрокроссовер ZDX через год после запуска
1
25 сентября 2025
Новости
Первым электромобилем Acura стал кроссовер ZDX: до 500 сил и 523 километра на одном заряде
17 августа 2023
Новости
Acura показала первые фото с испытаний электрокроссовера ZDX
21 декабря 2022
Новости
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ZDX
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