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Заряженная Acura Integra Type S: первые фото

Спорткар будут комплектовать только механической коробкой и турбированным двигателем от Civic Type R, но его точная отдача пока неизвестна
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Компания Acura официально анонсировала скорое появление у лифтбека Integra заряженной версии Type S, опубликовав первые фотографии прототипа спорткара. Такая пятидверка получит двухлитровый турбомотор и безальтернативную шестиступенчатую «механику» с дифференциалом ограниченного трения, но останется переднеприводной.

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  • На изображениях прототипа, несмотря на обилие камуфляжа, можно разглядеть более развитое аэродинамическое оперение — мускулистый передний бампер с крупными воздухозаборниками и новой поперечиной, спойлер на крышке багажника и большой задний диффузор.
  • Отчётливо видны также три патрубка выхлопной системы, сгруппированные в центре бампера. Аналогичное решение применено на Honda Civic Type R нового поколения, но у этого хэтча центральный оконечник крупнее остальных.
  • Предполагается, что именно у Type R для Integra Type S позаимствуют силовой агрегат. Компания заявила, что двухлитровая «турбочетвёрка» будет развивать на лифтбеке более 300 л.с., но точные значения пока не привела. На Civic Type R этот мотор обеспечивает до 330 л.с., но, по одной из версий, для американского спорткара его отдачу сделают меньше, чтобы Type R продолжил оставаться символическим спортивным флагманом.

Продажи Integra Type S компания Acura планирует запустить летом следующего года. Единственная версия лифтбека, продающаяся сейчас, также оснащается мотором от Honda Civic — это турбированный двигатель объёмом 1,5 литра на 203 л.с. Его тоже можно скомбинировать с механической коробкой, но только в дорогой версии A-Spec.

Если двигатель один и тот же, то Integra или Civic?

Конечно, Integra — это же легенда
Конечно, Civic — это же легенда

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#Acura#Acura Integra#Спорткары#Шпионы
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