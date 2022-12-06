Заряженная Acura Integra Type S: первые фото

На изображениях прототипа, несмотря на обилие камуфляжа, можно разглядеть более развитое аэродинамическое оперение — мускулистый передний бампер с крупными воздухозаборниками и новой поперечиной, спойлер на крышке багажника и большой задний диффузор.

Отчётливо видны также три патрубка выхлопной системы, сгруппированные в центре бампера. Аналогичное решение применено на Honda Civic Type R нового поколения, но у этого хэтча центральный оконечник крупнее остальных.

Предполагается, что именно у Type R для Integra Type S позаимствуют силовой агрегат. Компания заявила, что двухлитровая «турбочетвёрка» будет развивать на лифтбеке более 300 л.с., но точные значения пока не привела. На Civic Type R этот мотор обеспечивает до 330 л.с., но, по одной из версий, для американского спорткара его отдачу сделают меньше, чтобы Type R продолжил оставаться символическим спортивным флагманом.

Продажи Integra Type S компания Acura планирует запустить летом следующего года. Единственная версия лифтбека, продающаяся сейчас, также оснащается мотором от Honda Civic — это турбированный двигатель объёмом 1,5 литра на 203 л.с. Его тоже можно скомбинировать с механической коробкой, но только в дорогой версии A-Spec.