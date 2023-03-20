Заряженную Acura Integra, которая окажется мощнее Honda Civic Type R, показали на видео

Компания Acura опубликовала первые изображения незакамуфлированного лифтбека Integra в «заряженном» исполнении Type S. Кроме того, обнародовано видео, демонстрирующее патрубки выхлопной системы спорткара и дающее возможность послушать звук его двигателя. Сам двигатель окажется чуть мощнее, чем мотор соплатформенного Honda Civic Type R. Полноценный дебют Integra Type S состоится в следующем месяце.
- Спортивная версия лифтбека получит тот же двухлитровый турбомотор, что и Civic Type R. Однако его сделают на символические 5 л.с. мощнее — по всей видимости, чтобы подчеркнуть премиальный статус марки. Если двигатель Type R в американской спецификации развивает 315 л.с., то для Integra Type S отдачу увеличат до 320 л.с. Тяговые показатели останутся прежними — 420 Нм.
- Издание CarBuzz отмечает, что базовый мотор Integra обеспечивает только 200 л.с., и называет полученную моделью прибавку в 120 л.с. самым крупным скачком в истории суббренда Type S.
- Агрегатироваться двигатель будет только с шестиступенчатой механической коробкой, полного привода Integra, как и Civic, не получит.
- Внешними отличиями новинки, насколько ясно из тизеров, станут дополнительное аэродинамическое оперение, расширенные колёсные арки и новые колёсные диски, а также карбоновый декор кузова.
Первые изображения спорткара компания Acura опубликовала ещё в конце прошлого года, но на них лифтбек был запечатлён в плотном камуфляже. Ожидается, что продажи Integra Type S стартуют летом нынешнего года, при этом лифтбек окажется дороже Honda Civic Type R, который в США стоит минимум 42,9 тысячи долларов.
При прочих равных Integra или Civic?
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