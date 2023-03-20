Заряженную Acura Integra, которая окажется мощнее Honda Civic Type R, показали на видео

Спортивная версия лифтбека получит тот же двухлитровый турбомотор, что и Civic Type R. Однако

его сделают на символические 5 л.с. мощнее — по всей видимости, чтобы подчеркнуть премиальный статус марки. Если двигатель Type R в американской

спецификации развивает 315 л.с., то для Integra Type S отдачу увеличат до 320 л.с. Тяговые показатели останутся прежними

— 420 Нм.