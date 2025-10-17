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LiXiang
4,8
29 отзывов
789 новых
573 с пробегом
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Топ-5 новинок полугодия: рейтинг на основе экспертных тестов
1
15
26 июня
Подборки
Тесты
В продаже: электрические премиум-минивэны для бизнеса и семьи
4
1
13 мая
Подборки
Вторичка
Пекин-2026: главные новинки для России
4
9
26 апреля
Подборки
Пекин-2026: главные премьеры китайского автошоу
7
12
25 апреля
Подборки
В продаже! Большие и дорогие гибридные кроссоверы взамен Zeekr 9X
3
1
18 марта
Подборки
Вторичка
Продали «китайца»: честные истории тех, кто отказался от Li L9
9
18
12 февраля
Подборки
Не только коврики: необычные аксессуары для китайских машин, полезные для путешествий
7
17 октября 2025
Подборки
Путешествия
В продаже! Большие китайские кроссоверы для путешествий
3
5
3 сентября 2025
Подборки
Путешествия
Пересели на «китайца»: честные отзывы о LiXiang L9 от тех, кто ездил на машинах привычных марок
2
21
30 апреля 2025
Подборки
Журнал Авто.ру
Подборки
LiXiang
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