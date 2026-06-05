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LiXiang
4,8
28 отзывов
1 791 новых
655 с пробегом
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Топ-менеджер Nio обвинил Lixiang в подтасовке результатов сравнительного теста
3
1
5 июня
Новости
Видео
Новый Lixiang L9 Livis официально появится в России
6
1
15 мая
Новости
Фирма Lixiang объяснила, почему не выпускает седаны
3
1
7 мая
Новости
В Пекине представлен новый Lixiang L9 Livis: все подробности и цены
3
24 апреля
Новости
Глава Lixiang обвинил Nissan в намеренной дискредитации компании
2
2
13 апреля
Новости
Гибриды Lixiang с рестайлингом не изменятся внешне, но будут улучшены технически
2
7 апреля
Новости
В Lixiang объяснили, почему марка не выпустит гибридный седан
2
24 марта
Новости
Lixiang L9 с обновлением станет дальнобойнее
2
1
19 марта
Новости
В России пересчитали все гибриды и назвали самые распространённые
2
3
26 февраля
Новости
Загадочный кроссовер Lixiang вышел на тесты
2
1
20 февраля
Новости
В Китае объявлена цена нового Lixiang L9 с рекордной вычислительной мощностью
7
3
6 февраля
Новости
Новый Lixiang L9 замечен во время дорожных тестов
3
5 февраля
Новости
1
2
3
4
5
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Журнал Авто.ру
Новости
LiXiang
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